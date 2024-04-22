Памятная акция в честь 9 Мая пройдет в Музее Победы

Музей Победы проведет традиционную акцию «Мы помним» в Москве. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщили в пресс-службе учреждения.

В рамках торжества с 23 апреля по 9 мая гости музея будут возлагать цветы к скульптуре Солдата-Победителя в Зале Славы. К мероприятию присоединятся участники парада Победы на Красной Площади, ветераны и военнослужащие, учащиеся образовательных учреждений, активисты молодежных движений, представители ветеранских организаций, органов власти и общественных организаций.

— В рамках акции, приуроченной к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, гости почтут память защитников Родины в величественном Зале Славы. Здесь на пилонах выбиты имена почти 12 тысяч Героев Советского Союза и Героев России, награжденных за подвиги в годы Великой Отечественной войны, за вклад в разгром нацизма, — отметили в пресс-службе музея.

В первый день возложения цветов участниками станут ученики гимназии имени Евгения Примакова, московской школы имени Натальи Сац, представители организации «Боевое братство» и другие. Для посетителей предусмотрено не только возложение цветов, но и просмотр свето-звуковой инсталляцию «Дорога к Победе».

Гости музея будут не только возлагать цветы в Зале Славы, но и смогут посмотреть светозвуковую инсталляции «Дорога к Победе».

В Музее Победы завершилась программа «Историческое путешествие». Участие в акции принимали юные кадеты, они показывали творческие задания на тему «Письма военного лихолетья».