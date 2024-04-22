Столичные причалы и набережные готовы к началу навигации

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку к старту навигации столичных причалов и набережных. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

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"Проведены все необходимые работы по подготовке причалов и набережных к открытию навигации, которое состоится 24 апреля, - отметил Петр Бирюков. - После зимы на 44 причалах тщательно промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, провели пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов".

Отремонтировали гранитные и бетонные основания причалов, заменили изношенные резиновые отбойники, обновили разметку.

Привели в порядок после зимы 78 столичных набережных, в том числе расположенные в центре города - Кремлевскую, Фрунзенскую и другие.

Напомним, что на пяти набережных - Кремлевской, Москворецкой, Софийской и Космодамианской, участке от Крымского моста до причала "Парк Горького" - пройдет расшивка швов гранитной облицовки. В общей сложности будет отремонтировано более 110 тыс. погонных метров покрытия.