Собянин рассказал о строительстве парка "Яуза"

Больше десяти лет создается парк "Яуза" - уникальное рекреационное пространство, которое объединило зеленые зоны от МКАД до Ростокинского акведука с выходом к Лосиному Острову, Главному ботаническому саду РАН, "Сокольникам" и ВДНХ.

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Завершиться эти работы должны к концу текущего года, написал в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. И когда в них будет поставлена точка, жители северо-востока столицы и Подмосковья получат самый протяженный и самый благоустроенный парк в Европе.

Москвичи еще помнят время, когда берега Яузы и других малых рек в этой части города были завалены буреломом и кучами мусора, а сами реки больше напоминали плохо пахнущие ручейки. За прошедшие годы в порядок приведены 13 участков общей площадью свыше 320 гектаров.

"Осталось не так много, - подводит итог сделанному глава столицы. - В этом году приведем два участка размером 30 гектаров".

Но уже сейчас перемены налицо. Все зеленые зоны объединены вдоль реки в пространство с 17-километровой велодорожкой по всей длине. Реабилитировано старое русло самой Яузы, расчищены и укреплены берега, через них перекинуты новые деревянные мостики. Для любителей неспешных прогулок по живописным местам с выходом к воде создано более 40 километров благоустроенных променадов и транзитных троп. Всего же по словам мэра в парке будет создано пять основных маршрутов: пешеходно-рекреационный, велосипедный, спортивно-беговой, эколого-просветительский и историко-культурный.

Особое раздолье - любителям практически всех видов спорта - для них создано более 90 спортивных площадок. Есть площадки для пожилых людей, отдельные места для занятий подготовленных спортсменов. Именно здесь, например, появилась уникальная, не имеющая аналогов в России, площадка для воркаута в стиле "Русский ниндзя". Тренировку разнообразят беговые дорожки общей протяженностью уже более 20 километров, что делает их вполне пригодными для проведения полумарафона.

Там, где была возможность, созданы полноценные спортивные кластеры со скейт-парками, памп-треками и площадками для командных видов спорта. Есть и отдельно стоящие площадки для игры в большой и настольный теннис, волейбол и баскетбол, места с тренажерами с регулировкой уровня нагрузки. А еще в парке расположен уникальный объект - дерт-трек - специализированная трасса с земляными холмами-препятствиями для катания на BMX или горных велосипедах.

Более 50 различных игровых площадок обустроено для детей - с лазалками, качалками, качелями и всевозможными горками, полосами препятствий, развивающими панелями. Некоторые из них размещены на существующем рельефе, двухуровневые, а другие сформированы в целые детские кластеры для ребят всех возрастов.

Для любителей прогулок создано более 40 километров променадов

В планах работ на текущий год - обустройство участка вдоль Тенистого проезда. Необходимость в нем возникла после того, как этот проезд соединили с соседними участками вдоль Лазоревого и Чукотского проездов. Этим летом здесь будет улучшена система освещения, обновят имеющиеся тропинки и добавят новые, заменят скамейки, чтобы отдых был приятен в любое время суток. Будет приведен в порядок и участок вдоль улицы Сельскохозяйственной. Заниматься им начали еще в прошлом году. В частности, оборудовали две детские площадки. В нынешнем сезоне отремонтируют еще две старые детские площадки, а также проложат экотропу. Кроме того, отремонтируют мостики, ведущие к одной из главных достопримечательностей парка - беседке, или как ее еще называют ротонде "Храм воздуха".