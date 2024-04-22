Строительство трубопроводов для станции метро «Потапово» готово на 95 процентов

Масштабное строительство трубопроводов продолжается в столице для подключения к централизованному водоснабжению второго вестибюля станции метро «Потапово». Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

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Работники используют для строительства отечественные материалы с характеристиками высокого уровня, в том числе полиэтиленовые трубы.

Акционерное общество «Мосводоканал» почти завершило прокладку 6,7 километра сетей диаметром от 63 до 355 миллиметров в поселении Сосенском Троицкого и Новомосковского административных округов. Работы выполнены на 95 процентов, их планируют закончить летом.

Специалистами при строительстве используется несколько методов, например, открытая прокладка и бестраншейная технология, передает официальный сайт мэра Москвы.

Станция «Потапово» будет расположена после «Коммунарки». Ее строительство планируют завершить до конца года. Об этом 8 апреля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, станция сэкономит горожанам время в пути до 40 минут в день. «Потапово» станет 27-й станцией Сокольнической линии.