МЧС выпустило экстренное метеопредупреждение для москвичей

Срочное предупреждение о погоде выпустило МЧС для москвичей, сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва». В ближайшие часы ожидаются сильный дождь и гроза, которые наиболее сильно повлияют на район Новая Москва. Неблагоприятные погодные условия продержатся до самого утра.

Ранее жителей столицы предупредили об усилении ветра до вечера 21 апреля. По данным МЧС, порывы будут достигать 18 м/с. Ухудшение погоды начнется к полудню и продолжится примерно до 20:00 мск.

Гражданам рекомендовано аккуратно водить автомобили и не маневрировать на дорогах. Кроме того, следует парковаться вдали от деревьев и обходить рекламные щиты, а также другие шаткие конструкции.

Москвичам пообещали тропический ливень на следующей неделе

В пятницу, 19 апреля, Москву накрыл девятибалльный шторм. Он произошел из-за балканского вихря «Гори». Ураганный ветер снес металлический лист с крыши пятиэтажного здания. Инцидент произошел на улице Машиностроения вблизи станции метро «Дубровка». Кроме того, из-за ветра в столице повалило несколько деревьев. Парки Москвы были закрыты 19 апреля из-за прогнозируемой непогоды.