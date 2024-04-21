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Экстренное метеопредупреждение выпустило МЧС для москвичей

Срочное предупреждение о погоде выпустило МЧС для москвичей, сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва». В ближайшие часы ожидаются сильный дождь и гроза, которые наиболее сильно повлияют на район Новая Москва. Неблагоприятные погодные условия продержатся до самого утра.

МЧС выпустило экстренное метеопредупреждение для москвичей
© РИА Новости

Ранее жителей столицы предупредили об усилении ветра до вечера 21 апреля. По данным МЧС, порывы будут достигать 18 м/с. Ухудшение погоды начнется к полудню и продолжится примерно до 20:00 мск.

Гражданам рекомендовано аккуратно водить автомобили и не маневрировать на дорогах. Кроме того, следует парковаться вдали от деревьев и обходить рекламные щиты, а также другие шаткие конструкции.

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В пятницу, 19 апреля, Москву накрыл девятибалльный шторм. Он произошел из-за балканского вихря «Гори». Ураганный ветер снес металлический лист с крыши пятиэтажного здания. Инцидент произошел на улице Машиностроения вблизи станции метро «Дубровка». Кроме того, из-за ветра в столице повалило несколько деревьев. Парки Москвы были закрыты 19 апреля из-за прогнозируемой непогоды.

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