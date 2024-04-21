Тишковец: в Москве с четверга выпадет около 80 процентов месячной нормы осадков

Погода в Москве с четверга начнет портиться, ожидаются ливни, выпадет около 80 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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— В четверг днем погода опять испортится, и кое-где брызнут небольшие дожди. Теплый сектор циклона повысит ночную температуру до плюс трех — восьми градусов, в дневные часы до плюс 14 — 19, — рассказал специалист.

Тишковец добавил, что наиболее дождливый будет конец недели. По словам синоптика, без зонтов, плащей и непромокаемой обуви не обойтись.

При этом, указал специалист, только за пятницу на Центральную Россию обрушится тропический ливень интенсивностью до 30 миллиметров. В вечерние часы будет не ниже плюс 8 — 13, в светлое время суток плюс 13 — 18, передает РИА Новости.

Очень нестабильные погодные условия ожидаются в столичном регионе на предстоящей неделе, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, на фоне низкого атмосферного давления ожидается пасмурная погода, осадки и колебания температур.