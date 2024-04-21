Выставка портретов Екатерины II откроется в музее-заповеднике «Царицыно»

В музее-заповеднике «Царицыно» 23 апреля откроется выставка портретов императрицы Екатерины II. Мероприятие приурочили к 295-летию со дня рождения российской самодержицы.

В экспозицию включили 30 портретов Екатерины II с разных ракурсов — на них она стоит, сидит, смотрит на художника прямо или искоса, изображена анфас и в профиль. Проект дополнит уже действующие в «Царицыно» выставки «Екатерина II. Золотой век Российской империи» и «Царицыно Екатерины II».

В коллекции музея-заповедника представили работу, которую императрица любила больше остальных. Это картина художника Петра Дрождина, который писал царицу не с натуры — такая привилегия была только у немногих придворных живописцев. Свою работу Дрождин создал с портрета кисти крепостного Михаила Шибанова, который однажды изобразил Екатерину II в бархатном кафтане и собольей шапке, без скипетра, аллегорических животных и орденских лент. Эта работа так понравилась императрице, что в дальнейшем она просила писать портреты именно с нее, а потом дарила картины приближенным и гостя, передает официальный сайт мэра Москвы.

В период с 26 апреля по 26 сентября в Московском музее современного искусства все желающие смогут посетить выставку работ Зураба Церетели, приуроченную к 90-летнему юбилею художника и скульптора.