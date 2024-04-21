Стало известно, какая погода ожидает москвичей в воскресенье

Облачная погода с прояснениями и до 17 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье, 21 апреля, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Местами в столице прогнозируется кратковременный дождь.

В дневные часы температура воздуха будет колебаться в диапазоне от 15 до 17 градусов выше нуля. В ночь на понедельник, 22 апреля, столбики термометров могут опуститься до плюс 11 градусов.

Ветер ожидается северо-восточный, восточный, скорость составит 6-11 м/с. Местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление прогнозируется около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в районе 13-17 градусов тепла. В ночь на понедельник может похолодать до плюс восьми градусов.

Ночью в Московском регионе прогнозируется кратковременный дождь. В отдельные районы Подмосковья в ночные часы придет гроза.

Также сообщалось, что сильный шторм, накрывший накануне Москву, произошел из-за балканского вихря «Гори», сейчас он уже отступил. В Гидрометцентре рассказали, что погода в субботу, 20 апреля, стабилизировалась. Температура воздуха накануне установилась на отметке около 13 градусов тепла, была переменная облачность с небольшим дождем.