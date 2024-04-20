Движение трамваев на проспекте Мира восстановили после задержки

Движение трамваев №17 на проспекте Мира восстановлено после небольшой задержки. Об этом сказано в сообщении телеграм-канала Дептранса Москвы.

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Ранее департамент предупредил пассажиров о задержке трамваев, которая произошла в районе остановки "Улица Сергея Эйзенштейна" вечером 20 апреля. Граждан попросили быть внимательными. До этого трамвай сбил женщину и двух мужчин на Наличной улице в Санкт-Петербурге. Причиной ДТП стал отказ тормозов трамвая. По факту аварии прокуратура организовала проверка.

Комздрав региона сообщил, что женщину 45 лет госпитализировали в тяжелом состоянии, а двоих мужчин в возрасте 22 и 42 лет – в состоянии средней тяжести.