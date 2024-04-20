В Москве за 10 лет число доноров выросло в три раза

Количество доноров в Москве выросло в три раза за последние 10 лет, в 2023 году кровь сдали около 100 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Там напомнили, что 20 апреля отмечается Национальный день донора. Датой праздника стала дата первого успешного переливания крови в России. Это было в 1832 году в Санкт-Петербурге. Молодой акушер Андрей Вольф спас жизнь роженице, умиравшей от большой кровопотери.

"К донорскому движению присоединяется все больше неравнодушных граждан - за 10 лет количество доноров в столице выросло в три раза. Но самое главное, что для многих донорство становится не разовой акцией, а постоянной привычкой", - сказала главный врач Центра крови им. Гаврилова Ольга Майорова.

Отмечается, что благодаря неравнодушным москвичам у врачей есть важный ресурс для лечения и спасения жизней. Каждые пять минут хотя бы одному пациенту в столичной системе здравоохранения проводится трансфузия компонентов крови.

За 2023 год в Москве порядка 100 тыс. человек стали донорами, из них каждый третий - впервые. Собрано 240 тыс. литров донорской крови. 556 человек стали обладателями звания "Почетный донор".