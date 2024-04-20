Синоптик: теплых выходных в Москве ждать не стоит

Синоптик напомнила, что теплых выходных в Москве ждать не стоит
Ведущий специалист информагентства “Метеоновости” Татьяна Позднякова рассказала жителям столичного региона о том, что будет твориться на улице в ближайшие два дня. Минувшая ночь выдалась достаточно холодной в связи с нахождением Москвы и Подмосковья в тыловой части циклона, а днем ожидается +11..+12 в столице и +10..+12 в области.
Как отметила Позднякова в беседе с RT, сегодня также прогнозируется сильный ветер. Ночью столбики термометров опустятся до +2..+5 градусов, нуля они не достигнут. Воскресным днем воздух прогреется до +14 градусов, не более.
“Грядущей ночью ожидается переменная облачность, днем - облачная с прояснениями погода. В отдельных районах пройдут небольшие дожди - не более 2 мм за 12 часов. Температура в субботу и воскресенье окажется ниже климатической нормы. Так уж распорядилась природа”, - отметила синоптик.