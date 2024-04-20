Накрывший Москву балканский вихрь «Гори» отступил

Сегодня жителей города ждёт переменная облачность, местами небольшой дождь и до 13 градусов тепла, ночью похолодает до +3. Как предупреждает Гидрометцентр, порывы ветра будут доходить до 15 метров в секунду.

Накануне Москву накрыл девятибалльный шторм. Из-за сильного ветра объявили жёлтый уровень погодной опасности. Были повалены более ста деревьев, повреждены два автомобиля. По предварительным данным, никто не пострадал. Коммунальные службы работали в режиме повышенной готовности. Власти попросили владельцев кафе и ресторанов закрыть для посетителей летние веранды. Кроме того, гостей временно перестали пускать в городские парки и зоопарк, приостанавливало работу колесо обозрения «Солнце Москвы». По данным синоптиков, выпало до 40% месячной нормы осадков.