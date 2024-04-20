Еще больше экологичного транспорта появилось на севере и северо-западе столицы. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— В Москве крупнейший в Европе парк экологичного транспорта: более 1,6 тысячи электробусов, — рассказал заммэра.

Ликсутов добавил, что электробусы полностью заменили автобусы на маршруте т65, который проходит через пять столичных районов до Серебряного Бора и помогает добраться до крупных социальных и спортивных объектов по улицам Куусинена и Беговой.

По словам заммэра, в рабочие дни по маршруту т65 будут курсировать 10 самых современных машин российского производства, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Ликсутов также отметил, что Москва входит в число мировых лидеров по использованию и развитию электротранспорта. За три месяца в парки Мосгортранса поступило свыше 200 современных электробусов, тогда как до конца года ожидается поступление еще около 600 единиц.