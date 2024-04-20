Московские парки возобновили работу

Парки Москвы вновь открылись для посетителей. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале Мосгорпарка.

© Москва 24/Лидия Широнина

Накануне столичные парки закрывались из-за сильного ветра с дождем.

"Дорогие друзья! Парки вновь открыты для прекрасных прогулок", – сообщается в публикации.

О возобновлении работы сообщил и Московский зоопарк.

19 апреля аттракцион "Солнце Москвы" на время прекратил работу из-за неблагоприятных погодных условий. В свою очередь, Новая Третьяковка сообщала о закрытии входа в парк "Музеон".

В пресс-службе пообещали, что галерея вернется к обычному режиму работы 20 апреля.