День открытых дверей пройдет в РНИМУ имени Н.И. Пирогова 20 и 21 апреля

В РНИМУ им. Н.И.Пирогова 20 и 21 апреля состоится День открытых дверей в формате фестиваля «ПИРОГОВ-ФЕСТ». Об этом Вечерней Москве сообщили в пресс-службе университета.

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— Ключевым событием фестиваля станет панельная дискуссия с участием ведущих экспертов в области здравоохранения. Второй площадкой фестиваля станет Международная выставка-форум «Россия», где участников ждут лекции и мастер-классы от ведущих экспертов университета, — говорится в сообщении.

День открытых дверей пройдет в формате фестиваля. Гостей ждут два насыщенных дня в ведущем научно-исследовательском университете России, пять площадок для встречи с врачами, учеными, студентами и выпускниками, которые расскажут о разных ступенях образования, а также мероприятия для школьников, абитуриентов и студентов.

Специальным гостем мероприятия станет писатель, публицист, автор сценариев и «БеспринцЫпных чтений» Александр Цыпкин. Он выступит с чтением своего рассказа и паблик-током на тему профессионального самоопределения.

Москва продолжает заниматься развитием среднего профессионального образования. Кроме того, столица расширяет сотрудничество колледжей с крупными работодателями. Новыми партнерами, с которыми образовательные организации выстраивают долгосрочные отношения, стали крупные промышленные предприятия, а также заводы ИТ-компании и профессиональные ассоциации.