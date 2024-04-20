Более 250 тысяч москвичей проголосовали за самые красивые новые станции метро

В проекте «Активный гражданин» продолжается голосование, которое посвящено выбору лучшей архитектуры и дизайна новых станций Московского метрополитена. Своим мнением поделились уже более 250 тысяч горожан.

Всего на выбор представлено более 40 вариантов, включая станции Большой кольцевой линии (БКЛ). В ходе голосования «активные граждане» отвечают на четыре вопроса.

Так, в ходе голосования лидируют станции «Филатов Луг» и «Ольховая» Сокольнической, а также «Косино» Некрасовской линий метро, которые открыли в 2019 году. А среди фаворитов 2020 года — станции «Электрозаводская» БКЛ, а также «Окская» и «Юго-Восточная» Некрасовской линии подземки.

В свою очередь в топе рейтинга за 2021 год находятся станции БКЛ «Мичуринский проспект», «Аминьевская» и «Новаторская», тогда как за 2023 год — «Нагатинский Затон» и «Сокольники» БКЛ, а также «Аэропорт Внуково» Солнцевской линий метрополитена, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за 10 лет москвичи внесли большой вклад в изменение города с помощью проекта «Активный гражданин». К проекту присоединились порядка семи миллионов человек, а за время работы платформы было проведено свыше 6,5 тысячи голосований, в ходе которых москвичи выразили свое мнение более 250 миллионов раз.