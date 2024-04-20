Выставка Церетели откроется в Московском музее современного искусства

Выставка Зураба Церетели «Солнечный сад», приуроченная к 90-летнему юбилею художника и скульптора, откроется в Московском музее современного искусства 26 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Москве пройдет выставка работ Зураба Церетели, приуроченная к 90-летнему юбилею художника и скульптора. Экспозиция «Солнечный сад» будет представлена с 26 апреля по 26 сентября в Московском музее современного искусства, основателем которого четверть века назад выступил художник. Она разместится на площадке, расположенной по адресу: ул. Петровка, д. 25», – говорится в сообщении.

Отмечается, что выставка расскажет об основных этапах жизненного пути и творческой биографии Зураба Церетели с середины 1950-х годов до сегодняшнего дня. Среди них – обучение в Тбилисской государственной академии художеств, встречи с Пабло Пикассо и Марком Шагалом в Париже, участие в оформлении Олимпиады-80 и создание масштабных градостроительных проектов и скульптурных памятников в России и других странах. В экспозицию войдут различные произведения – от живописи и графики до скульптуры, эмалей, витражей, гобеленов и мозаик. Картины и графические композиции позволят проследить эволюцию авторского почерка, вариативность его образов и впечатлений.

В материале рассказывается, что посетители увидят редкие произведения ученического периода, созданные под влиянием педагогов и в традициях дореволюционной классической школы Петербурга, ранние живописные полотна, отмеченные поисками собственного голоса в искусстве, а также работы 1960–1980-х годов, когда Церетели стал одним из главных представителей советского монументального модернизма. Кроме того, представят произведения новейшего этапа творческого пути художника. Выставка разместится на двух этажах музея. Так, в трех залах объединят работы на мифологические, христианские и исторические сюжеты, важные для понимания творческой философии Церетели. Кроме того, откроются графический и скульптурный кабинеты, мастерская-амфитеатр, где в жанре выставки одной работы будут демонстрироваться только что написанные живописные полотна мастера, а также фотогалерея его общественных монументов. Экспозицию дополнят архивные фотоснимки и редкие документальные фильмы.

Кроме этого, ключом к прочтению экспозиции станет образ солнечного сада, который в мотивах цветения, флоры и фауны находит воплощение в многочисленных натюрмортах художника и проявляется во многих других работах. Это неслучайно, поскольку Зураб Церетели понимает фигуру художника как своего рода садовника, способного культивировать и преображать социальную реальность. Помимо этого, подготовлен еще один специальный проект – «Шелковый путь», который станет частью монографической выставки Зураба Церетели. Название экспозиции отсылает к маршруту, исторически связывавшему Восточную Азию со Средиземноморьем.

В центре проекта «Шелковый путь» – одноименная скульптура Зураба Церетели, созданная в 2017 году. Ее представили в 2023 году на персональной выставке в Национальном художественном музее Китая в Пекине, где она осталась в составе музейной коллекции. Сейчас мастер работает над установкой 10-метровой скульптуры «Шелковый путь» перед новым музейным комплексом, строительство которого запланировано в Китайской Народной Республике. В его состав войдут Российско-китайский музей современного искусства и художественный музей «Россия – Китай».