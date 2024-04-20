Усадьбу Еремеевых на Пятницкой улице отремонтируют

Специалисты приведут в порядок фасад, цоколь, кровлю и ступени входных групп, а также потолки, стены и полы внутренних помещений общего пользования.

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Утвержден проект капитального ремонта в здании усадьбы Еремеевых на Пятницкой улице. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Иван Щербаков.

«Дом расположен по адресу: Пятницкая улица, дом 6/1, строение 1. Двухэтажное жилое здание, состоящее из четырех подъездов, является объектом культурного наследия федерального значения. Проектными решениями предусмотрен комплекс внутренних и наружных ремонтных работ», — рассказал глава ведомства.

Специалисты приведут в порядок потолки, стены и полы внутренних помещений общего пользования, а также фасад, цоколь, кровлю и ступени входных групп. При необходимости восстановят участки, затронутые во время замены инженерных коммуникаций.

Особое внимание уделят обновлению фасада. Здесь предстоит восстановить тянутый венчающий и межэтажные карнизы, отремонтировать декоративные элементы оконных обрамлений и зубцов карниза, а также заменить кронштейны фасадного флагштока. Кроме того, приведут в порядок кровлю и цоколь, обновят ступени входных групп крыльца в арке.

На месте современного дома 6 на Пятницкой улице в конце XVII — начале XVIII века находились владения князя Андрея Ивановича Дашкова. Возведенные им палаты обновили и оформили в классическом стиле в конце XVIII века. В 1842 году здесь появились одноэтажные каменные лавки, их построили для купца Диомида Гжельцова. Через 40 лет их дополнили вторым этажом. Последним дореволюционным владельцем здания был Саввино-Сторожевский монастырь. Сегодня в глубине двора сохранился главный дом усадьбы купца Еремеева с палатами князя Андрея Дашкова XVII века.