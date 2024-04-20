В Москве ожидаются переменная облачность и до плюс 13 градусов

Переменная облачность, местами небольшой дождь ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах плюс 11 - плюс 13 градусов. В ночь на воскресенье температура может опуститься до плюс 3 градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 м/c. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться от плюс 9 до плюс 14 градусов, в ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до 0 градусов.