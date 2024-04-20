Вильфанд пообещал москвичам скорое потепление до плюс 20 градусов

Температура в Москве в понедельник ожидается на уровне 19-21 градуса тепла. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Заметное повышение температуры уже будет в понедельник, действительно теплая погода. Прогнозируется кратковременный дождь, а температура будет плюс 19-21 градус, что выше нормы на 4 градуса", - сказал он.

По словам метеоролога, в ночь на субботу температура будет в диапазоне от нуля до плюс пяти градусов, на севере Московской области - около нуля. Днем ожидается температура плюс 9-14 градусов, погода будет облачная, но с прояснениями, заметные осадки не прогнозируются. Кроме того, ночью и днем сохранится сильный ветер с порывами до 17-18 м/с, добавил он.

Вильфанд рассказал, что во второй половине дня пятницы эффективная температура была низкой, также будет и в субботу.

"Холода как такового нет, но пронизывающий сильный ветер и высокая влажность создают ощущение, что температура намного ниже [фактической] - это и есть понятие "эффективная температура", - пояснил он, отметив, что "заметное повышение температуры и комфортности будет уже в воскресенье и понедельник".

Метеоролог рассказал, что в воскресенье ночью температура будет на уровне 3-5 градусов тепла, по области - от нуля до плюс 5 градусов, днем воздух прогреется до плюс 15-17 градусов. Во второй половине дня начнется дождь, также небольшие осадки прогнозируются и в ночь на понедельник.