Шторм в Москве опрокинул остановки и деревья

Столичный регион в пятницу, 19 апреля, накрыл девятибалльный шторм, который уже привел к разрушениям.

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В нескольких районах Москвы из-за сильного ветра упали остановки и деревья.

В пункте выдачи маркетплекса Wildberries порывом ветра вырвало дверь. На Шарикоподшипниковской улице сорванная с крыши дома кровля упала на парковку, повредив стоявший поблизости автомобиль.

Из-за непогоды столичные кафе закрывают летние веранды. Московский зоопарк также временно не принимает посетителей.

Ветер в городе только усиливается. Уже к 15:00 его скорость в порывах составляла 21 метр в секунду. В связи с непогодой в столице приняли меры, чтобы избежать нештатных ситуаций. «Вечерняя Москва» узнала, как город подготовился к неблагоприятным метеоусловиям.