Москвичи захотели откидные сиденья и фоновую музыку в метро

Жители Москвы захотели видеть в столичном метрополитене Type-C-зарядки, откидные сиденья и подогрев сидушек, а также фоновую музыку. Об этом сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на опрос, проведенный совместно с Московским метро.

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Больше всего опрошенных (66 процентов) хотят видеть в вагонах Type-C-зарядки. 37 процентов участников проголосовали за откидные сиденья в вагоне. А 46 процентов респондентов хотят, чтобы дверь в кабину машиниста была прозрачной.

Кроме того, 45 процентов москвичей захотели видеть в вагоне информационный путеводитель, который отображал бы городские достопримечательности. Оборудование мест для пассажиров с крупногабаритным грузом поддержали 38 процентов.

За установку сидений с подогревом и вентиляцией проголосовали 34 процента опрошенных. А 33 процента хотели бы ездить в метро под фоновую музыку.

Также среди вариантов горожане называли кинопоказы в метро, размещение держателей-подвесов для сумок и аптечки в каждом вагоне, а также возможность визуализации на схеме метро движения поезда с показом достопримечательностей.

В феврале пассажиры московского метро сняли на видео мужчину, бреющегося прямо в вагоне поезда столичной подземки.