В Москве создали детский совет по туризму

Первое заседание детского совета по туризму состоялось 19 апреля в Московском планетарии. В совет вошли более 20 ребят в возрасте от 13 до 17 лет, которые стали победителями и призерами Московской олимпиады по школьному краеведению и других состязаний среди учащихся города.

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Детский совет по туризму: первые шаги

На первую встречу с самыми активными столичными школьниками пришли представители Правительства Москвы, Российского союза туриндустрии, компаний-туроператоров, столичных музеев. Старшие коллеги выступили с приветственным словом и рассказали о лучших практиках в сфере детского и образовательного туризма, реализованных в Москве. Ребята узнали, как составлять маршруты, исследовать запросы потребителей, а еще о том, как туризм развивает экономику региона и всей страны.

Практические знания юным краеведам понадобятся при выполнении домашнего задания — они должны придумать концепцию развития детского туризма в Москве. Предложенные варианты рассмотрят и обсудят на следующем заседании, автор лучшей работы станет председателем совета.

Мнение молодых экспертов учтут при разработке туристических продуктов и маршрутов, которые по итогам работы созданного объединения разместят на сервисе Russpass. Кроме того, ребята будут тестировать интерактивные программы тематических образовательных и семейных проектов, таких как, например, «Играй в Москву», «Город открытий». Это поможет организаторам лучше узнать потребности целевой аудитории. Новое объединение школьников также будет участвовать в городских и всероссийских мероприятиях в сфере образовательного туризма.

На первом заседании школьники — члены совета под руководством опытных коллег составили план работы на год и прошли с экскурсией по Московскому планетарию.

Москва — столица детского туризма

Москва в 2024-м носит звание столицы детского туризма, которое ей присвоили в декабре прошлого года по итогам всероссийского конкурса Российского союза туриндустрии. В рамках этого статуса город создал детский совет по туризму. В его организации вместе с Мостуризмом приняли участие столичный Департамент образования и науки https://www.mos.ru/donm/, Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма, технопарк «Сколково», Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых».

Москва активно развивает детский и семейный туризм, привлекает гостей развитой инфраструктурой для детского отдыха, насыщенной событийной повесткой. В столице представлено более 10 тысяч площадок для культурного досуга, в том числе музеи, детские и молодежные театры, современные библиотеки. Кроме того, в городе можно посетить научные, креативные кластеры и технопарки.

Образовательные и семейные проекты

Флагман Москвы в сфере детского туризма — образовательно-туристический проект «Город открытий», начатый в 2020 году. За прошедшее время его участниками стали свыше 10 тысяч школьников со всей России. Они побывали в офисах столичных ИТ-компаний, ведущих вузах, технопарках, изучили московские достопримечательности. Партнерами проекта стали более 100 площадок. Уникальную методологию «Города открытий», сочетающую увлекательные поездки и профориентацию, также внедрили в Воронеже, Волгограде, Когалыме, Тобольске и Тюмени.

Для стимулирования детского туризма также реализуется программа «Играй в Москву». В ней могут участвовать туристы с детьми от семи до 14 лет, для которых разработана серия игровых маршрутов по самым интересным и популярным местам столицы — от парка «Зарядье» и спортивного комплекса «Лужники» до делового центра «Москва-Сити» и ВДНХ.

Оба проекта в 2023 году отмечены Всероссийской туристской премией «Маршрут года».