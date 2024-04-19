В пятницу, 19 апреля, в Москве был объявлен "желтый уровень" опасности из-за шквалистого ветра. По прогнозам синоптиков непогода продлиться до конца дня.

Порывами ветра уже было повалено несколько деревьев в разных районах города. Городские службы переведены в режим повышенной готовности и оперативно решают проблемы с последствиями непогоды. Упавшие деревья распиливают и вывозят, следует из публикации в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

МЧС призывает москвичей быть предельно внимательными и осторожными, говорится в сообщении ведомства.

Ранее работники синоптики предупреждали "девятибалльном шторме" в Центральной России и Москве. Порывы ветра 19 апреля могут достигнуть 25 метров в секунду.