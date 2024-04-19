Столичные коммунальщики начали оперативный вывоз поваленных ветром деревьев

Порывы ветра сносят деревья в столице. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

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По прогнозам синоптиков, непогода продлится до конца дня. Городские службы оперативно решают проблему с упавшими деревьями. Они распиливают и вывозят их, следует из публикации в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Специалисты призывают горожан быть предельно внимательными и осторожными, говорится в сообщении.

Ранее работники городского хозяйства предупреждали о порывах ветра до 23 метров в секунду. Специалисты предупредили граждан, что не следует укрываться под деревьями и парковать машины рядом с ними.

Синоптик Евгений Тишковец сообщил о возможном девятибалльном шторме в Центральной России и Москве. По его мнению, порывы ветра 19 апреля могут достигнуть 25 метров в секунду. По шкале Бофорта такой шторм может достигнуть 80–90 километров в час.

Помимо этого, Гидрометцентр России объявил «желтый уровень» погодной опасности в столице из-за сильных порывов ветра.