Колесо обозрения «Солнце Москвы» приостановило работу из-за непогоды

Колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ временно прекратило работу из-за неблагоприятных погодных условий в столице. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе аттракциона.

«Колесо обозрения «Солнце Москвы» также временно приостановило прокаты из-за надвигающейся непогоды», – сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что в целях безопасности посетителей и согласно регламенту эксплуатации аттракциона, при ветре более 15 м/с работа колеса обозрения прекращается.

В пресс-службе добавили, что развлекательные пространства и рестораны, располагающиеся в многофункциональном комплексе «Солнце Москвы» открыты для посещения.