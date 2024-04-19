Сергей Собянин вручил награды заслуженным москвичам

Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города Москвы заслуженным жителям столицы.

«У нас традиция — награждать государственными наградами в преддверии майских праздников: 1 Мая, Светлой Пасхи, которая выпала на майские праздники в этом году, и, самое главное, 9 Мая, Дня Победы, которая нас вдохновляет на подвиги. Мы вспоминаем героев, которые защищали нашу страну, которые спасли ее и восстановили. И это сегодня как никогда актуально: десятки тысяч москвичей находятся в зоне специальной военной операции, рискуют своей жизнью, здоровьем, и мы, конечно, должны сделать все возможное, чтобы они были обеспечены всем необходимым, поддерживать их морально. В это время, конечно, как никогда важны труд, умения, таланты москвичей, которые делают все возможное, чтобы наша экономика была на подъеме, чтобы обеспечивала необходимые оборонительные сооружения, необходимые средства для ведения специальной военной операции, чтобы наша страна жила полноценно и развивалась. Это сделать крайне непросто в той обстановке, в которой мы находимся. Санкции, которые нас окружают со всех сторон, по сути дела, экономическая война, которую против нас объявили. Но благодаря таким людям, которые сидят сегодня в этом зале, которые вкладывают свою душу и сердце, которые любят наш город и нашу страну, мы уверены, что мы победим. Спасибо вам за работу, поздравляю с наградами», — сказал Мэр Москвы.

Государственные награды Российской Федерации

«Вручил государственные и городские награды заслуженным москвичам. Среди них врачи, учителя, работники культуры, писатели, общественные деятели. Каждый живет любимым делом, реализуя свои идеи и таланты. Так, художественный руководитель „Вивальди-оркестра“ Светлана Безродная отмечена за полвека безупречной службы Москве, а худрук Детского музыкального театра “Домисолька” Ольга Юдахина — за труды в культуре и искусстве», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

За заслуги в развитии ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи орденом Почета награжден Александр Каньшин, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил «Мегапир».

Орденом Дружбы отмечен вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетняя плодотворная творческая деятельность Владимира Кошелева, писателя, заместителя председателя Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств — участников Содружества.

Ордена Дружбы за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу также удостоен Гасан Мирзоев, президент Гильдии российских адвокатов. Этой же наградой за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу отмечен Владимир Савельев, заместитель начальника управления Московского агентства организации отдыха и туризма.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу ордена Пирогова был удостоен Юрий Радченко, научный консультант Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Медалью Луки Крымского отмечены:

— Лариса Антипова, медицинская сестра Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского;

— Кирилл Мельников, главный врач детской городской поликлиники № 81;

— Борис Пронин, врач городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова;

— Владимир Хвостиков, врач — анестезиолог-реаниматолог городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова.

Медалью «За труды в культуре и искусстве» за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность награждена Ольга Юдахина, художественный руководитель детского музыкального театра «Домисолька».

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены:

— Юрий Кондуров, генеральный директор АНО «Развитие социальной инфраструктуры»;

— Олег Соколов, секретарь Федерации независимых профсоюзов России, руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства негосударственного учреждения «Аппарат Федерации независимых профсоюзов России».

«Символично, что награды вручаются перед 1 и 9 Мая. Майские праздники для нас особенные. Мои товарищи и друзья, московские добровольцы и мобилизованные, сейчас участвуют в специальной военной операции. Мы держим с ними связь, и они прекрасно понимают, что победа куется не только на фронте, но и в тылу. И то, как мы будем трудиться, как мы будем работать, во многом будет определять, когда придет эта победа. И здесь очень важен пример Москвы, где действительно работает социальное партнерство и решаются экономические задачи, которые нужно решать по всей стране», — сказал Олег Соколов.

Кроме того, трудовые достижения москвичей отмечены благодарностью и почетной грамотой Президента России, почетными званиями «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный врач Российской Федерации» и «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Мэр Москвы вручает государственные награды от имени и по поручению Президента России в соответствии с положением о государственных наградах Российской Федерации (указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099).

Награды города Москвы

За многолетнюю плодотворную деятельность на благо города Москвы и его жителей знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» (50 лет) награждены Светлана Безродная, художественный руководитель Российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра», и Марк Варшавер, директор Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова».

Марк Варшавер поблагодарил Мэра Москвы за помощь, которая предоставляется сфере культуры.

«Низкий поклон за культуру, которой вы настолько оказываете поддержку. Я могу долго говорить об этом, но краткость — сестра таланта, как мы знаем. Я просто хочу сказать вам спасибо за лучший город мира — Москву», — подчеркнул он.

Почетный знак «Заслуженный учитель города Москвы» за большой вклад в развитие системы образования столицы, заслуги в педагогической и воспитательной деятельности получил Дмитрий Субботин, учитель русского языка и литературы школы № 2030.

За большой вклад в реализацию социально значимых проектов в городе почетной грамотой Правительства Москвы отметили Намика Ильягуева, коммерческого директора многофункционального комплекса «Олимпийский».

Кроме того, жители столицы удостоены почетных званий «Почетный работник культуры города Москвы», «Почетный строитель города Москвы» и «Почетный работник транспорта города Москвы».