Московские парки закрылись из-за непогоды

В связи с погодными условиями московские парки временно закрылись для посетителей. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщили в пресс-службе «Мосгорпарка».

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Об открытии парков горожанам сообщат дополнительно.

— Следите за новостями и берегите себя, — передает Telegram-канал «Парковый».

Из-за непогоды также прекратил работу Московский зоопарк. Владельцам московских кафе порекомендовали закрыть летние веранды из-за ветра.

Синоптик Евгений Тишковец предупредил о девятибалльном шторме в Центральной России и Москве. По его словам, порывы ветра 19 апреля местами могут достигать 25 метров в секунду. Кроме того, Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности 19 апреля в Москве из-за сильного ветра. Порядка 300 бригад и 290 единиц техники ГУП «Мосводосток» дежурят на улицах города.

Синоптики сообщали, что в Москве пройдет дождь, местами сильный. В отдельных районах города ожидается гроза. За два дня может выпасть до 18 миллиметров осадков, что составляет порядка 40 процентов месячной нормы. Ветер может усиливаться до 23 метров в секунду. Горожан просят быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.