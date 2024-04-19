Сильный дождь и гроза: летние веранды закроют из-за непогоды

В пятницу, 19 апреля, из-за непогоды в столице не будут работать летние веранды в ресторанах и кафе. Руководителям предприятий общественного питания рекомендуют укрепить уличные конструкции и закрыть зонты.

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По прогнозам синоптиков, 19 апреля в столице ожидается дождь, в некоторых районах — гроза. В городе может выпасть до 18 миллиметров осадков — 40 процентов месячной нормы. В связи этим столичные коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.

Горожанам рекомендуют быть внимательными, не укрываться под деревьями, а также не парковать автомобили рядом с ними. В случае возникновения аварийной ситуации следует звонить по телефонам: 101 или 112.