Летучие мыши в Москве проснулись раньше срока

Благодаря теплой погоде летучие мыши в столице вышли из спячки раньше срока, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.

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«В Москве летучие мыши выходят из зимней спячки, когда ночи становятся теплыми. Обычно это происходит в мае. Однако сейчас в столице установилась нетипично теплая погода, и рукокрылые начали покидать свои зимние укрытия гораздо раньше. Они уже проснулись и начали вылетать», – говорится в сообщении.

Там напомнили, что бояться летучих мышей не стоит, однако и трогать их руками тоже нельзя.

«Позвольте им самим добывать себе пищу. Держать дистанцию при встрече с летучими мышами необходимо, так как они могут быть переносчиками заболеваний и распространителями насекомых-паразитов», – отметили в пресс-службе.

Специалисты также предупредили, что иногда летучие мыши залетают в дома.

«Чтобы нежданные гости не появились у вас дома, нужно закрывать окна перед выходом, а при проветривании – занавешивать их. Если вы все же обнаружили летучую мышь у себя в квартире, не паникуйте. Изолируйте зверя в комнате, дождитесь, когда он успокоится, накройте полотенцем, поместите в коробку с дырочками и свяжитесь с Центром реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке», – подчеркнули в пресс-службе.

При укусе нужно обработать рану антисептиком и обратиться к врачу, добавили в департаменте.