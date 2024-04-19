Москвичи рассказали, каким видят поезд будущего

Метро Москвы – одна из самых динамично развивающихся транспортных систем в мире. Уже сейчас поезда столичной подземки сконцентрировали в себе самые современные технологии и инновационные решения: просторные вагоны, качественные отделочные материалы, система кондиционирования с обеззараживанием воздуха, удобные эргономичные кресла, бесплатный Wi-Fi, зарядки для гаджетов, понятная навигация.

Московский метрополитен и телеканал Москва 24 решили узнать у москвичей, каким они видят поезд будущего, и провели с 8 по 16 апреля опрос в телеграм-канале «Дептранс Москвы». Участники могли выбрать несколько вариантов ответа. Всего в опросе приняли участие 12 тысяч респондентов.

Выяснилось, что больше всего голосов было отдано за то, чтобы в вагонах появились Type-C-зарядки – 66 процентов.

Среди топ вариантов участниками опроса были выбраны откидные сиденья для большей вместимости пассажиров в час пик (37 процентов), проекционные экраны, встроенные в оконные проемы (35 процентов) и оборудованные места для пассажиров с крупногабаритным грузом (38 процентов).

По результатам опроса статус культурной столицы можно передать Москве, так как значительное количество опрошенных считают, что в вагонах должна отображаться информация о достопримечательностях: за информационный путеводитель отдали свои голоса 45%, а за пиктограммы с основными достопримечательностями и точками притяжения рядом со станцией проголосовали 48%.

Наблюдать за движением поезда в тоннеле через прозрачную дверь между салоном и кабиной машиниста хотели бы 46 процентов опрошенных. В то же время за беспилотное управление поездом проголосовали 31 процента.

34 процента респондентов не хватает сидений с функцией вентиляции или подогрева. Табло с новостной бегущей строкой и места, обозначенные специальным цветом, набрали 30 и 29 процентов голосов соответственно.

И 33 процента пассажиров хотели бы совершать поездки под легкую фоновую музыку.

14 процентов участников опроса предложили свои варианты, среди которых были показ советских фильмов на экранах в вагонах, визуализация на схеме метро движения поезда с показом достопримечательностей по маршруту следования, держатели-подвесы для рюкзаков и тяжелых сумок, аптечка скорой помощи в каждом вагоне.

Жители столицы – люди динамичные и спортивные, поэтому было предложение оснастить составы специальным вагоном для проезда с велосипедами и самокатами. Также в этом вагоне должны быть широкие двери и отсутствовать сиденья. К слову, правила пользования метро позволяют провозить велосипед, но только в разобранном и упакованном виде (кроме детских и складных велосипедов, а также детских и инвалидных колясок). Согласно правилам разместить его предлагают на широкой площадке напротив дверей.

Были также и юмористические предложения. Например, один из участников опроса предложил обыграть тему подземелья: замурованные в стену подсвеченные камни, челюсть динозавра, окаменелый лапоть и прочие «палеонтологические» фишки.