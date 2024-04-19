Мэр Москвы назвал социальные и транспортные объекты, построенные с начала года

В Москве с начала года ввели в эксплуатацию более 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости, причем 1,15 миллиона из них — жилье, в том числе построенное по программе реновации. Чтобы городская среда была сбалансированной, параллельно со строительством жилья возводят объекты социальной инфраструктуры и развивают транспортную систему. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Только за этот год возвели 21 соцобъект, среди которых девять детских садов, три объекта здравоохранения и три школы. Одна из них, на 1200 учеников, построена инвестором в ТиНАО в рамках программы создания мест приложения труда. Закончили строительство трех спортивных объектов, включая спорткомплекс “Раменки”», — отметил Мэр Москвы.

Кроме того, открыли развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и путепроводы в районе 24-25-го километров Ленинградского шоссе. Завершена модернизация Белорусского вокзала. Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) теперь могут пользоваться двумя новыми вестибюлями — южным городского вокзала Лианозово и северным станции Москва-Сити МЦД-4.