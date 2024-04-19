Коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности из-за грозы

В течение всего дня 19 апреля в Москве пройдут ливни с грозой, в связи с чем городские службы работают в режиме повышенной готовности.

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На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Кроме того, в Москве принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, а также строящихся зданий. Электросетевые организации привели в готовность источники аварийного питания, передает официальный сайт мэра Москвы.

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