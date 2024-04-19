Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и до 14 градусов тепла прогнозируются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах плюс 12 - плюс 14 градусов тепла. В ночь на субботу температура может опуститься до плюс 2 градусов.

Ветер южный, 8-13 м/c. Атмосферное давление составит 733 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться от плюс 12 до плюс 17 градусов, в ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до нуля градусов.