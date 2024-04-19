Москву накрыл туман

На Москву опустился сильный туман, сообщают РИА Новости.

Отмечается, что густая дымка окутала в частности районы на юго-западе и западе столицы. В Беляево видимость снизилась до нескольких сотен метров. На опубликованных кадрах видно, что дымка накрыла близлежащие дома, скрыв от взора верхние этажи.

Ранее жителей столицы предупредили о сильных порывах в пятницу, 19 апреля. Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности призвал горожан соблюдать осторожность.

Москвичам рассказали о погоде в выходные

По прогнозам Росгидрометцентра, в Москве в период с 11 до 21 часа 19 апреля ожидается усиление ветра южной четверти, местами с порывами 15-20 метров в секунду. Как заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, порывы ветра, которые принесет циклон, будут ощущаться с пятницы по воскресенье.