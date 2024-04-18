В Москве открылась выставка "Толстой Вас любит"

Встреча Льва Толстого и Леонида Пастернака - тот самый случай, когда люди находят друг друга ко взаимному счастью. Толстому на выставке передвижников в 1893-м понравилась картина Пастернака "Дебютантка", а когда художник пришел к писателю с эскизами к "Войне и миру", Лев Николаевич чуть не за голову схватился: "Где же вы были, когда я писал роман? Это просто бриллианты!" И привлек молодого художника к работе над новым романом "Воскресение".

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Выставка "Толстой Вас любит" в Толстовском центре на Пятницкой в Москве посвящена 135-летию начала работы Толстого над "Воскресением". Работе, о которой Пастернак говорил как о самом счастливом времени в его жизни - и одном из самых напряженных. Толстой продолжал работу над книгой, из повести "Воскресение" разрасталась в роман, а художник иногда не успевал за изменениями в сюжете.

Вот первая сцена "Катюша Маслова в суде" - художник вычерчивает овал за овалом лицо героини, в платке, без платка... А вот и рисунок, пошедший в тираж, - смелая, нежная и порочная, главная героиня стоит среди товарищей по несчастью. Татьяна Львовна, по воспоминаниям художника, поражалась точности воспроизведения им прототипов героев романа.

Закончилось "Воскресение", но продолжилось общение Толстых и Пастернака. Писатель приглашает художника в дом, позволяет тому зарисовывать его семью, сам позирует. На выставке есть серия карандашных набросков семейного быта Толстых - Софья Андреевна за шитьем, Лев Львович за чтением, сам писатель с газетой в руках. Здесь же несколько небольших акварелей семьи, собравшейся вокруг стола под лампой - ярких и очень "домашних": Лев Николаевич откинулся в раздумье на спинку стула, вот он привстал, чтобы что-то взять со стола.

Пастернак с детства любил делать наброски всего, что видел вокруг - в записных книжках и блокнотах, которые всегда держал при себе. С Толстым это приняло форму графического репортажа - вот они едут куда-то в тарантасе, вот Толстой на пашне, берет в руки косу. А Пастернак рядом...

Среди самых ценных экспонатов выставки - один из тех самых блокнотиков-скетчбуков, раскрытых на рисунке дома в Хамовниках, переданный на выставку Петром Евгеньевичем Пастернаком, правнуком художника, театральным художником и дизайнером.

Государственный музей Толстого планировал составить экспозицию на основе своих обширных фондов, и письмо членам семьи художника было разослано отчасти факультативно. Но те тут же отозвались, пригласили куратора в свои архивы, и выставка насытилась уникальными экспонатами. Кроме скетчбука тут есть, например, этюдник, подаренный Евгении Лурье, невестке художника, первой жене Бориса Пастернака, те самые семейные акварели, письмо жены художника Розалии Пастернак о музыкальном вечере 1893 года, на котором она играла для Толстых, - с указанием списка произведений. Есть даже малоизвестное произведение Толстого - сочтенный им неудачным и потому густо заштрихованный карандашный профиль Леонида Пастернака.

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Выставка "Толстой Вас любит" открыта в Толстовском центре на Пятницкой до 29 сентября.