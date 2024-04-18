Раскрыты особенности характера панды Катюши

Панда Катюша является очень умным, своенравным и хитрым животным, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Московского зоопарка. В учреждении подчеркнули, что малышку невозможно перехитрить, сотрудникам остается подстраиваться под ее режим дня и настроение.

В целом Катюша очень умная, своенравная, хитрая, у нее прекрасная память, ее невозможно перехитрить. В этом возрасте остается подстраиваться под ее режим дня, характер, настроение. Но при этом мы очень рады, что она воспитывается мамой и Диндин ей прививает природные инстинкты, — отметили в пресс-службе.

В учреждении добавили, что сейчас Катюшу пытаются научить заходить за мамой в неэкспозиционный вольер во время уборки основного вольера, но пока пандочка не желает этого делать, в основном занимает верхнюю полочку в вольере и внимательно наблюдает за процессом. Киперы стараются планировать уборку, когда Катюша не активна, поскольку в период активности она старается все свои умения отработать на сотрудниках.

У нее прекрасные острые зубки, хорошая хватка, крепкая челюсть, острые коготки, и, если разыграется, ее не остановить. Каждый кипер испытал на себе игривость малышки Катюши. Поэтому стараемся подстроиться под ее режим активности. А режим дня ее совсем нестабильный, она может полночи играть и не давать спать маме, а потом весь день спать, а может, наоборот, активно днем провести время и ночью спать, — добавили в зоопарке.

Ранее в пресс-службе рассказали, что панда Диндин прекрасно справляется с воспитанием своего детеныша Катюши. Там также добавили, что вмешательство сотрудников учреждения в этот процесс минимально. Мама-панда обучает ее природным медвежьим инстинктам, показывает своим примером, как правильно есть, пить, лазить, кувыркаться.