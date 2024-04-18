Циклон «Гори» обрушится на Москву

В ближайшие часы на Москву обрушится циклон «Гори», а пик его придется на 19 апреля, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с MK.RU. По ее словам, ожидается штормовой ветер до девяти баллов, мощные дожди, грозы и резкое падение атмосферного давления. Циклон движется со Средиземного моря, а значит стоит ждать целый спектр неблагоприятных условий, уточнила синоптик.

Южные циклоны несут полный спектр неблагоприятных условий, — отметила Позднякова.

За сутки в столице выпадет от 50 до 70% месячной нормы осадков. Максимум по показателям стоит ожидать на западе Подмосковья, уточнила синоптик. Скорость ветра достигнет 20-22 метров в секунду, не исключены порывы до 25 метров.

«Тепла ждать не приходится»: метеоролог о погоде в Москве на выходных

Ранее эксперт по выживанию Эдуард Халилов в связи с прогнозами о шторме в Центральной России призвал граждан не выходить из дома и переставить машины на подземные паркинги. Если на улицу все же пришлось выйти, то нужно смотреть по сторонам, отказаться от наушников и капюшонов. По словам эксперта, основную опасность представляют различные рекламные щиты, вывески и облицовки, которые может сорвать ветром.