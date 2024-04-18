«Поломает крыши»: синоптик об опасности нового шторма в столичном регионе

Надвигающийся на Москву порывистый ветер может достигать штормовых значений, около 15-20 метров в секунду, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в ночь на 20 апреля в столице также выпадут значительные осадки. Бушевать непогода будет вплоть до субботы, 20 апреля, добавил синоптик.

Надвигающийся порывистый ветер может достигать штормовых значений, около 15-20 метров в секунду. Стихнет шторм только в ночь на субботу, 20 апреля. Не исключено, что ветер поломает деревья, кровлю крыши. Причина такой погоды заключается в южном циклоне, он идет на температурных контрастах. Так как в Москве ожидается завтра 15-17 градусов тепла, а в Санкт-Петербурге до 0 градусов, более того, может намести до 10 сантиметров снега. Также в Москве ожидаются значительные осадки в ночь с четверга на пятницу. Может выпасть до трети месячной нормы, — сказал Шувалов.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что мощный девятибалльный шторм придет в Москву и Центральную Россию в пятницу, 19 апреля. По его словам, в зону шторма с ветром более 20 метров в секунду попадут Брянская, Орловская, Тульская, Калужская и Московская области.

По его словам, порывы ветра будут достигать штормовых значений — 17–22 метров в секунду, местами — до 25 метров в секунду. Как пояснил специалист, при таком воздушном потоке ветровая нагрузка на квадратный метр площади достигает 44 килограммов, это означает, что ветер будет гнуть деревья, ломать большие ветви, срывать рекламные баннеры, кровлю крыш и другие конструкции.