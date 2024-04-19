Часть улиц в центре Москвы перекроют с 19 по 27 апреля

С пятницы, 19 апреля, на ряде улиц в центре Москвы перекроют движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

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Ограничения связаны с проведением Московского Международного кинофестиваля и продлятся до 27 апреля. Они будут вводиться в зависимости от дня и времени суток. Проехать нельзя будет по участкам Большого Путинковского переулка, Пушкинской площади и улицы Малая Дмитровка. Водителям рекомендуют заранее строить свои маршруты с учетом ограничений.

— Также 19 и 26 апреля на участках Большого Путинковского переулка и Пушкинской площади будет недоступна парковка. Обращайте внимание на знаки, — отметили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Схема движения транспорта временно изменится еще в двух административных округах столицы в связи с проведением строительных работ и реконструкции инженерных сетей.

В центре Москвы и в ТиНАО временно изменилась схема движения транспорта. В районе «Москвы-Сити» ограничения будут действовать до 15 июня. До этого времени будет перекрыта одна из полос на участках местного проезда вблизи дома № 2 на Пресненской набережной.