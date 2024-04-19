Центральные улицы Москвы перекроют из-за кинофестиваля

С 19 по 27 апреля будут перекрыты несколько центральных улиц Москвы — участки Большого Путинковского переулка, Пушкинской площади и улицы Малой Дмитровки, сообщает столичный Дептранс.

Улицы будут закрыты в различное время и даты, которые приведены в Telegram-канале ведомства.

«Рекомендуется заранее спланировать маршрут с учетом перекрытий», — предупреждает Дептранс.

Причиной является проведение 46-го Московского международного кинофестиваля. Также 19 и 26 апреля на участках Большого Путинковского переулка и Пушкинской площади будет недоступна парковка.

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