«Тепла ждать не приходится»: метеоролог о погоде в Москве на выходных

Погода в столичном регионе в предстоящие выходные будет значительно лучше, чем в последние дни рабочей недели. В воскресенье температура воздуха даже чуть превысит климатическую норму. Об этом «Вечерней Москве» сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

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По ее словам, предстоящая ночь с четверга на пятницу, 18–19 апреля, будет теплее, чем накануне. Минимальная температура ночью составит от плюс 6 до плюс 8 градусов. Дневные показатели в пятницу приблизятся к 11–13 градусам тепла.

— Погоду в этот день будет определять южный циклон, именно поэтому предстоящая ночь окажется относительно теплой по сравнению с сегодняшним днем. Правда, в дневные часы ожидаются и дожди, и местами сильные грозы с порывистым ветром, — предупредила Позднякова.

Ночью в субботу, 20 апреля, существенных осадков уже не ожидается, но днем специалист не исключила местами вероятность небольших дождей.

— Температурный фон не будет существенно меняться. Минимальная температура в Москве в субботу ночью составит от плюс 3 до плюс 5 градусов, по области — от плюс 2 до плюс 5 градусов, при этом ночью сохранятся порывы ветра до 12–15 метров в секунду. В дневные часы температура воздуха составит плюс 10–12, по области — плюс 7–12 градусов, — сообщила метеоролог.

В воскресенье, 21 апреля, характер погоды несильно поменяется, заверила специалист. Единственное — температура воздуха днем будет чуть выше, чем в субботу.

— В Москве до 12–14 градусов тепла, что чуть выше климатической нормы. Но уповать на это повышение температуры не стоит, потому что будет преобладать достаточно плотный северо-восточный ветер, порывы которого достигнут 12–14 метров в секунду, поэтому эффективная температура будет не больше 10 градусов. Так что того тепла, что было в начале апреля, ждать не приходится, — подчеркнула Позднякова.

Согласно прогнозу, атмосферное давление в столичном регионе после резкого падения в пятницу к выходным начнет постепенно подниматься.

— 19 апреля оно понизится на 10 единиц и составит 732 миллиметра ртутного столба, что на 15–16 единиц ниже нормы. В субботу подрастет и даже перешагнет показатели нормы, составив 750 миллиметров ртутного столба. А в воскресенье этот рост продолжится, но не сильно: атмосферное давление поднимется до 752 миллиметров ртутного столба, — заключила метеоролог.

Специалист также рассказала, какая погода установится в Москве до конца апреля и почему закончится череда сильных дождей.