Около 40% месячной нормы осадков может выпасть в Москве с четверга по пятницу

До конца текущей рабочей недели в столице может выпасть около 40% месячной нормы осадков, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

«По прогнозам синоптиков, до утра 19 апреля в столице ожидаются дождь, местами сильный, в отдельных районах города – гроза. Непогода сохранится и в течение дня 19 апреля. Будет сопровождаться порывами сильного ветра. За 18 и 19 апреля может выпасть до 18 мм осадков – это 40% месячной нормы», – говорится в сообщении.

В комплексе городского хозяйства попросили москвичей соблюдать осторожность.