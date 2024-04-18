Московских рестораторов попросили закрыть летние веранды из-за шторма

Из-за прогнозируемого штормового ветра столичным рестораторам стоит закрыть летние веранды, сообщается в Telegram-канале департамента торговли и услуг.

«От лица департамента торговли и услуг обращаем внимание всех предприятий общепита, имеющих летние веранды, на прогнозируемое ухудшение погодных условий. Просим подготовиться к непогоде и укрепить все сезонные конструкции, а также закрыть зонты и временно прекратить обслуживание гостей на верандах на время дождя и шторма», – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, сильный дождь с грозой ожидается в Москве после 18:00. А в пятницу, 19 апреля, в столицу может прийти штормовой ветер с порывами до 25 м/с.