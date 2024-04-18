Собянин и Греф подписали соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта

Правительство Москвы и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта. Подписание происходило в необычной обстановке - "Школе 21" - детище Сбера, которое абсолютно бесплатно готовит цифровых инженеров не только для Москвы, но и для всей страны.

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Музыка, оформление, навигация в этом кампусе на улице Вятской, 27, которые всюду сопровождают тех, кто приходит сюда учиться - все создано цифровой платформой Сбера:

"Духоподъемная атмосфера у вас - не то, что в некоторых обычных вузах. И принцип очень хороший у школы: общение равных", - прокомментировал увиденное мэр Москвы Сергей Собянин.

И уже переходя к цели встречи, сказал:

"Москва является лидером по целому ряду направлений - применение искусственного интеллекта, цифровизации в области образования, здравоохранения, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства. Она мировой лидер, поэтому вместе очень комфортно, интересно, и большое количество проектов, которые мы вместе продвигаем, действительно получаются высокого мирового уровня. Сегодняшнее соглашение, которое мы подписываем, думаю, даст ещё больший толчок нашей дружбе, нашему сотрудничеству".

Собянин напомнил, что и Сбер под руководством Германа Грефа стал не просто финансовой корпорацией, но и локомотивом развития цифровой культуры, искусственного интеллекта, новейших технологий. То, что он делает в самых различных отраслях, вызывает уважение, с учётом того, что такие технологии применяются во всех сферах, начиная от военных и заканчивая коммунальными, это, конечно, значит очень многое для развития как корпорации, для города и для конкурентности всей нашей страны".

В свою очередь Герман Греф отметил, что у Сбера и столичного правительства большая история сотрудничества.

Поддержали столичные власти, по его словам, с самого начал и создание "Школы 21", хотя было еще не ясно, как проект будет работать, но было очевидно, что обучение предстоит очень интересное. И вот построена принципиально новая платформа, полностью локализованная на своих технологиях. "мы теперь ни от кого не зависим, это позволяет нам развиваться", - подчеркнул глава Сбера.

Общих планов у Москвы и Сбера и сейчас много. В частности, сегодня же был дан старт обучению преподавателей московских колледжей современным информационным технологиям. Один из первых студентов этого трехдневного потока Владимир Олейник, преподаватель IT в колледже им. Овчинникова.

По его мнению, этот курс открывает им замечательную возможность познакомиться с продуктами Сбера, овладеть новыми цифровыми инструментами:

"В современном мире постоянно появляются новые технологии, новые стандарты и поэтому необходимо актуализировать свои знания, чтобы потом передать их своим ученикам".

Многие москвичи же пользуются такой возможностью уже шесть лет. Как сообщил "РГ" директор "Школы 21" Александр Федяков, поучиться в этой школе может любой москвич с 18 лет - без верхнего предела возраста.

"Мы готовим мотивированных специалистов в сфере IT и других смежных сферах. В обучении опираемся на четыре принципа. Первый - акцент на офлайн в режиме 24 на 7. Даже в новогоднюю ночь наши аудитории были полны. Второй - своя цифровая платформа, в которой сочетаются игровые элементы с глубоким анализом, как идет обучение, дает возможность отслеживать успехи каждого ученика. Третий принцип - все, кто приходит сюда, учатся друг у друга: если я не знаю чего-то, надо спросить у соседа справа, затем у соседа слева и если что-то еще неясно, поискать в интернете. Это позволяет нашим участникам быстрее осваивать информацию. И четвертый принцип - практикоориентированность, то есть с самого первого дня надо делать реальные проекты. То есть у нас, по сути, парничок для IT-шников - посмотрите, у нас тут даже все устроено, как в обычной IT-компании".

По словам Германа Грефа, проект этой школы шествует уже по территории России - в этом году открыто 10 школ в 10 субъектах страны, а в перспективе их готовятся открыть еще 31 субъект.

В ближайшие месяцы правительство Москвы планирует заключить аналогичные соглашения о сотрудничестве с другими ведущими российскими компаниями в сфере развития искусственного интеллекта, среди которых "Росатом", "Яндекс", "МТС AI", "Тинькофф".