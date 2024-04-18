МЧС обратилось с предупреждением к москвичам

Согласно прогнозам синоптиков, в столице ожидаются дождь, местами сильный, и гроза в отдельных районах. Об этом в четверг, 18 апреля, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС Москвы. Вечерняя Москва

По данным Гидрометцентра, в Московском регионе ожидается сильный ветер с порывами 16–21 метр в секунду. Также в отдельных районах прогнозируется гроза и ливень. Москва24

Спасатели рекомендовали водителям при непогоде снизить скорость движения, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров. Пешеходам следует обходить стороной шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. ТАСС