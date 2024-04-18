МЧС обратилось с предупреждением к москвичам

Согласно прогнозам синоптиков, в столице ожидаются дождь, местами сильный, и гроза в отдельных районах. Об этом в четверг, 18 апреля, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС Москвы.

Неблагоприятные погодные условия продлятся с 18:00 четверга до 10:00 пятницы, 19 апреля. Горожан призвали не укрываться от непогоды на улице под деревьями и обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, соблюдать внимательность, осторожность и не оставлять детей без присмотра.

Водителей просят избегать внезапных маневров, снизить скорость движения и увеличить дистанцию с другими автомобилями на дороге. Машины рекомендуется не оставлять вблизи деревьев во избежание нанесения ущерба падающими ветвями. В случае чрезвычайной ситуации горожане могут позвонить по телефонам 101 и 112, передает Telegram-канал ГУ МЧС по Москве.

Синоптик предупредил о девятибалльном шторме в Центральной России и Москве

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил «Вечерней Москве» о том, что почти месячная норма осадков выпадет на этой неделе в столице.

Кроме того, в беседе с «ВМ» специалист пояснил, что в течение недели будет холодно и сыро, но температура воздуха продержится в пределах климатической нормы.