МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и дожде в ночь на пятницу

С 18:00 18 апреля до 10:00 19 апреля в Московской области ожидаются дождь и гроза, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Московской области в период с 18:00 18 апреля до 10:00 19 апреля ожидаются дождь, местами сильный, в отдельных районах – гроза», – рассказали в пресс-службе.

Жителей Подмосковья попросили соблюдать осторожность.