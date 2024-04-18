На центр России и Москву надвигается девятибалльный шторм

На Центральную Россию и Москву надвигается девятибалльный шторм. В столице в пятницу, 19 апреля, может выпасть 2/3 от месячной нормы осадков, порывы ветра местами могут достигать до 25 метров в секунду, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С 15:00 пятницы, усиливаясь к вечеру, порывы ветра будут достигать штормовых значений — 17-22 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду, и поутихнет стихия только к середине ночи субботы. По шкале Бофорта это девятибалльный шторм, когда скорость ветра достигает 80-90 километров в час», — рассказал Тишковец.

По его словам, при таком воздушном потоке ветровая нагрузка на метр квадратный площади достигает 44 килограммов, а значит, под занавес рабочей недели ветер будет гнуть деревья, ломать большие ветви, срывать рекламные конструкции, кровлю крыш и другие конструкции. «Высока вероятность падения предметов. Есть угроза жизни и здоровью людей, возможны повреждения автомобилей. Из-за сноса посадка самолетов при таком критическом ветре может быть ограничена или запрещена. В зону шторма с ветром более 20 метров в секунду попадут Брянская, Орловская, Тульская, Калужская и Московская области. Это не учебная, а боевая тревога», — добавил синоптик.

В Москве городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающегося ухудшения погодных условий 18 и 19 апреля. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Жителей призвали быть внимательнее на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.