Синоптик предупредил о порывистом ветре в столице 18 апреля

В четверг, 18 апреля, в Москве ожидается порывистый ветер, дожди и до 11 градусов тепла. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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По его словам, погоду в столице в этот день сформирует теплый атмосферный фронт. Ветер будет порывистым со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление начнет снижаться: к концу дня оно может достичь отметки 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

— Погода облачная, утром с прояснениями, после полудня начнутся дожди. Днем в Москве плюс 9–11 градусов, на территории Московской области — от плюс 7 до плюс 12 градусов, — приводит слова метеоролога ТАСС.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил «Вечерней Москве» о том, что почти месячная норма осадков выпадет на этой неделе в столице.

Кроме того, в беседе с «ВМ» специалист пояснил, что в течение недели будет холодно и сыро, но температура воздуха продержится в пределах климатической нормы.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец добавил, что на этой неделе в столице ожидается сильное колебание атмосферного давления. В апреле жителей города настигнет период барической пилы.